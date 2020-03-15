- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İzmir'de kolonya kuyruğu |Video
Koronavirüs sebebiyle kolonya satışlarının arttığı bugünlerde İzmir'de de vatandaşlar kolonya almak için kuyruk oluşturdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından en fazla rağbet gören ürünlerden birisi de kolonya oldu. Kimi yerlerde kolonyanın fiyatı 4-5 katına çıkarken, bazı yerlerde ise normal fiyatından satışa sunuluyor. İzmir'de kolonya almak isteyen vatandaşlar ise kuyruk oluşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.