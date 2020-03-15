İzmir'de kolonya kuyruğu |Video

Koronavirüs sebebiyle kolonya satışlarının arttığı bugünlerde İzmir'de de vatandaşlar kolonya almak için kuyruk oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından en fazla rağbet gören ürünlerden birisi de kolonya oldu. Kimi yerlerde kolonyanın fiyatı 4-5 katına çıkarken, bazı yerlerde ise normal fiyatından satışa sunuluyor. İzmir'de kolonya almak isteyen vatandaşlar ise kuyruk oluşturdu.