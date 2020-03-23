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23.03.2020

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü |Video

Kanada savaş gemisi ve İtalyan savaş gemisi, Türk savaş gemisi öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. NATO'ya bağlı savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.
NATO savaş gemileri İstanbul Boğazından geçti NATO SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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