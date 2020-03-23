İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü |Video

Kanada savaş gemisi ve İtalyan savaş gemisi, Türk savaş gemisi öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. NATO'ya bağlı savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.