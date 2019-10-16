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16.10.2019

Son dakika haberi: Denizli’de korkunç kaza! Feci şekilde hayatlarını kaybettiler

Denizli’de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü. Yaşanan faciada kamyonun traktörü önüne alarak metrelerce sürüklediği ve araç içerisindekilerin feci şekilde hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Edinilen bilgileri göre kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Değirmendere mevki yakınlarında meydana geldi. Ahmet E. idaresindeki 20 NH 390 plakalı kamyon, önünde seyir eden Ali Tokmak idaresindeki 20 NL 751 plakalı traktöre henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Görgü tanıklarının iddialarına göre kamyonun, traktörü önüne alarak metrelerce sürüklediği, ardından kontrolden çıkan kamyonun tarlaya girdiği öğrenildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler traktörde bulunan sürücü Tokmak ile Nursel ve Fatma Tokmak'ın feci şekilde öldüklerini belirledi. Ardından yolda güvenlik önlemi alan ekipler karayolunu bir süre trafiğe kapattı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için cenaze araçları ile Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kamyon şoförü Ahmet E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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