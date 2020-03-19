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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı! 19 Mart Perşembe hava durumu |Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Uşak, Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevreleri, Çanakkale ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 cm), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar (5 - 20 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
EDİRNE -1°C, 15°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 5°C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA -2°C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
MANİSA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 13°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ISPARTA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KAYSERİ -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS -4°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 1°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU -2°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 2°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT -4°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT -2°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneydoğusunda kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS -4°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA -2°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
VAN 0°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 4°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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