İstanbul'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen yollar, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarlaların hemen yanına, köy mezarlıklarının otopark alanları, inşaat molozları, eski koltuklar, araç lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu. Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını da tehdit etmeye başladı. Çevre sakinleri "Gece gelip, döküyorlar. Temizleyince bir kaç gün içinde yeniden doluyor. Artık bıktık. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

İstanbul'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen yollar, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarlaların hemen yanına, köy mezarlıklarının otopark alanları, inşaat molozları, eski koltuklar, araç lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu. Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını da tehdit etmeye başladı. Çevre sakinleri "Gece gelip, döküyorlar. Temizleyince bir kaç gün içinde yeniden doluyor. Artık bıktık. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.