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Son dakika: Göl havzasına kaçak hafriyat! Büyükçekmece gölü havzasında tepki çeken görüntü! Vatandaş isyan etti: Artık bıktık

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Giriş: 04.01.2021 13:59
Güncelleme:04.01.2021 14:12
İstanbul'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen yollar, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarlaların hemen yanına, köy mezarlıklarının otopark alanları, inşaat molozları, eski koltuklar, araç lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu. Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını da tehdit etmeye başladı. Çevre sakinleri "Gece gelip, döküyorlar. Temizleyince bir kaç gün içinde yeniden doluyor. Artık bıktık. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

İstanbul'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen yollar, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarlaların hemen yanına, köy mezarlıklarının otopark alanları, inşaat molozları, eski koltuklar, araç lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu. Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını da tehdit etmeye başladı. Çevre sakinleri "Gece gelip, döküyorlar. Temizleyince bir kaç gün içinde yeniden doluyor. Artık bıktık. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Büyükçekmece gölü havzasında tepki çeken görüntü! Vatandaş isyan etti: Artık bıktık BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ HAVZASINDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ! VATANDAŞ İSYAN ETTİ: ARTIK BIKTIK
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