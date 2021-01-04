Büyükçekmece gölü havzasında tepki çeken görüntü! Vatandaş isyan etti: Artık bıktık

"DÖKÜLENLER ARASINDA KİMYASAL MADDELER DE VAR"

Bölgede bulunan Bahşayiş köyünde yaşayan Zafer Bel "Geceleri gelip tarla kenarlarına, içlerine boş buldukları her yere molozları döküp kaçıyorlar. Kaç kez şikayet ettik. Ancak bir türlü yakalanmıyorlar. Dökülenler arasında kimyasal maddeler de olduğunu görüyoruz. Biz Büyükçekmece gölünün hemen yakınındayız. Bu zehirler önce toprağa daha sonra da suya karışıyor, diye düşünüyorum. Yetkililerden artık bu kişileri durdurmasını istiyoruz." dedi.