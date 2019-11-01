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01.11.2019
Giresun'da heyelandan kaçan araç kaza yaptı! Yaralılar var
Giresun'un Keşap Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Trabzon'dan Giresun istikametine giden bir araç heyelandan kaçarken kaza yaptı, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Bu sırada Trabzon'dan Giresun istikametine giden araç heyelandan kaçmak isterken kaza yaptı.
Karadeniz sahil yolu Keşap Tüneli mevkiinde aşırı yağışlar heyelana neden oldu.
Bu sırada Trabzon'dan Giresun istikametine giden araç heyelandan kaçmak isterken kaza yaptı.
Araca arkadan gelen başka bir araç daha çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Karadeniz sahil yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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