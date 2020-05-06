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Son dakika: Fransız vatandaşın duygulandıran maske anısı! "Türklerin altın kalbi var" |Video

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06.05.2020
Son dakika haberi... Bir yılı aşkın süredir İstanbul'da yaşayan ve koronavirüse karşı verilen mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla anlatan Fransa vatandaşı Jeremy Delattre maske anısını sosyal medyadan paylaştı.Delattre yaşadığı olayları duygusal bir dille anlatarak "Türkler çok cömert, Bu yüzden İstanbul'da yaşıyorum"dedi.

Fransa vatandaşı Jeremy Delattre, bir yılı aşkın süredir İstanbul'da yaşıyor. Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla anlatan Delattre, alışverişe çıkmışken sokak ortasında maskesinin kırılması sonucu gelişen olayları duygusal bir dille anlattı: Doğruca bir terzi dükkanına girip kırık maskemi gösterdim. Bana yeni bir maske verdiler, çift katlı ve yıkanabilir. Ne kadar olduğunu sorduğumda 'Ücretsiz' dediler. Türklerin gerçekten altın bir kalbi var. Çok cömertler. Bu yüzden Türkiye'de yaşıyorum.

Öte yandan Delattre'nin paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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