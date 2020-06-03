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Son dakika: Eriyen karlar demiryolu köprüsünü yıktı |Video

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Giriş: 03.06.2020 14:27
Güncelleme:03.06.2020 14:34
Son dakika haberi... Rusya’nın Murmansk şehrinde şiddetli akıntıya dayanamayıp yıkıldı. Erimeye başlayan karlar nedeniyle şiddetlenen nehir demiryolu köprüsünü yerle bir etti. Olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.

Son dakika haberi... Rusya'nın Murmansk şehrinde şiddetli akıntıya dayanamayıp yıkıldı.

Erimeye başlayan karlar nedeniyle şiddetlenen nehir demiryolu köprüsünü yerle bir etti. Olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.

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