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25.01.2020
Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın 13 saat sonra kurtarıldı
Elazığ'daki depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Depremden 13 saat sonra enkaz altında kalan yaşlı kadın AFAD ekipleri tarafında kurtarıldı. O anlar A Haber ekranından canlı yayınla ekrana geldi. Yaşlı kadının enkaz altından çıkarıldığını gören yakınları ise sevinç gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...
Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Son dakika haberine göre; Depremden 13 saat sonra enkaz altında kalan yaşlı kadın AFAD ekipleri tarafında kurtarıldı. O anlar A Haber ekranından canlı yayınla ekrana geldi. Yaşlı kadının enkaz altından çıkarıldığını gören yakınları ise sevinç gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...
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