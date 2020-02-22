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22.02.2020
Dolandırıcılar insanları nasıl kandırıyor? Dolandırılmamak için neler yapmalıyız?
Dolandırıcıların insanları en çok mağdur ettiği mecralardan biri de sanal alem. Dolandırıcılar birbirinden farklı yöntemlerle insanların canını yakıyor. Peki bu yöntemler neler? Mağduriyet yaşamamak için neler yapmalıyız? A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isim vatandaşların bunlardan korunmak için neler yapabileceğini tek tek anlattı.
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