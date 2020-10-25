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Son dakika: Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

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Giriş: 25.10.2020 15:38
Güncelleme:25.10.2020 15:57
ABD'nin Florida açıklarında tekneleri batan 2 kişi 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak hayatta kaldı. Buz gibi suda saatlerce kurtarılmayı bekleyen 2 arkadaş bir balıkçı teknesi tarafından son anda fark edildi. Kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

ABD'nin Florida açıklarında tekneleri batan 2 kişi 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak hayatta kaldı. Buz gibi suda saatlerce kurtarılmayı bekleyen 2 arkadaş bir balıkçı teknesi tarafından son anda fark edildi. Kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak... DENİZİN ORTASINDA ÖLÜM KALIM ANLARI! BUZ GİBİ SUDA 4 SAAT BOYUNCA SOĞUTUCUYA TUTUNARAK...

Denizin ortasında ölüm kalım anları!
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