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Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

ABD'nin Florida açıklarında tekneleri batan 2 kişi 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak hayatta kaldı. Buz gibi suda saatlerce kurtarılmayı bekleyen 2 arkadaş bir balıkçı teknesi tarafından son anda fark edildi. Kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 15:57
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Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

ABD'nin Floride açıklarında tekneleri batan 2 kişi 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak hayatta kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

Buz gibi suda saatlerce kurtarılmayı bekleyen 2 arkadaş bir balıkçı teknesi tarafından son anda fark edildi.

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Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

Kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

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Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

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Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

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