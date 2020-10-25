Denizin ortasında ölüm kalım anları! Buz gibi suda 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak...

ABD'nin Florida açıklarında tekneleri batan 2 kişi 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak hayatta kaldı. Buz gibi suda saatlerce kurtarılmayı bekleyen 2 arkadaş bir balıkçı teknesi tarafından son anda fark edildi. Kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 15:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL