12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Çorum'da dehşet! Oğlu ile kavga eden iki çocuğu öldürdü

Son dakika: Çorum'da dehşet! Oğlu ile kavga eden iki çocuğu öldürdü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2021 14:44
Güncelleme:12.03.2021 14:48
Son dakika haberi... Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 2 çocuğa tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çorumda vahşet! İki çocuk hayatını kaybetti ÇORUM'DA VAHŞET! İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü
Oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
Kreşte çocuklara dayak! O anlar böyle görüntülendi
Kreşte çocuklara dayak! O anlar böyle görüntülendi
İstiklal Marşı okuma birincisi A Haber'de
İstiklal Marşı okuma birincisi A Haber'de
Akif'in eşyaları eski Meclis'te
Akif'in eşyaları eski Meclis'te
Uzaktan çalışmak isteyenler ne yapmalı?
Uzaktan çalışmak isteyenler ne yapmalı?
İstiklal marşımız 100 yaşında
İstiklal marşımız 100 yaşında
28 yıllık acı: Hekimbaşı faciası
28 yıllık acı: Hekimbaşı faciası
Kemal Arıkan 39 yıl önce şehit edildi
Kemal Arıkan 39 yıl önce şehit edildi
Ezip linç ettiler
Ezip linç ettiler
EGM’den İstiklal Marşı’nın 100. yılı paylaşımı
EGM’den İstiklal Marşı’nın 100. yılı paylaşımı
İstanbul'da gizemli olay!
İstanbul'da gizemli olay!
Daha Fazla Video Göster