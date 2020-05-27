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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 27.05.2020 13:09
Güncelleme:27.05.2020 13:32
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında b hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu (30 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi? Vaka düşüşü kalıcı olur mu? Türkiye’de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmirde uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE UYGULANACAK MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında b hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu (30 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi? Vaka düşüşü kalıcı olur mu? Türkiye'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

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