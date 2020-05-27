Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında b hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu (30 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi? Vaka düşüşü kalıcı olur mu? Türkiye’de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında b hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu (30 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi? Vaka düşüşü kalıcı olur mu? Türkiye'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.