Son dakika: Binlerce lira harcayıp fotokapan kurdu! Ağaçlarına zarar veren kişi bakın kim çıktı?

Son dakika haberi... Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntüleri izleyince hayrete düştü. Bakın ağaçlarına zarar veren kim çıktı?

Son dakika haberi... Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntüleri izleyince hayrete düştü. Bakın ağaçlarına zarar veren kim çıktı?