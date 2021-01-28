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Son dakika: Binlerce lira harcayıp fotokapan kurdu! Ağaçlarına zarar veren kişi bakın kim çıktı?
Son dakika haberi... Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntüleri izleyince hayrete düştü. Bakın ağaçlarına zarar veren kim çıktı?
Son dakika haberi... Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntüleri izleyince hayrete düştü. Bakın ağaçlarına zarar veren kim çıktı?