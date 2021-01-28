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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Binlerce lira harcayıp fotokapan kurdu! Ağaçlarına zarar veren kişi bakın kim çıktı?

Son dakika: Binlerce lira harcayıp fotokapan kurdu! Ağaçlarına zarar veren kişi bakın kim çıktı?

DHA
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Giriş: 28.01.2021 16:42
Güncelleme:28.01.2021 16:52
Son dakika haberi... Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntüleri izleyince hayrete düştü. Bakın ağaçlarına zarar veren kim çıktı?

Son dakika haberi... Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntüleri izleyince hayrete düştü. Bakın ağaçlarına zarar veren kim çıktı?

Son dakika: Binlerce lira harcayıp fotokapan kurdu! Ağaçlarına zarar veren kişi bakın kim çıktı? SON DAKİKA: BİNLERCE LİRA HARCAYIP FOTOKAPAN KURDU! AĞAÇLARINA ZARAR VEREN KİŞİ BAKIN KİM ÇIKTI?
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Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
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