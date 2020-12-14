Son dakika: Balıkesir'de trafikte görenler hayretler içinde kaldı! Kilometrelerce böyle gitti

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler hayrete düştü. Bu kadarına pes dedirten o anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler hayrete düştü. Bu kadarına pes dedirten o anlar saniye saniye böyle kaydedildi.