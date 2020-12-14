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Son dakika: Balıkesir'de trafikte görenler hayretler içinde kaldı! Kilometrelerce böyle gitti

İHA
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Giriş: 14.12.2020 11:15
Güncelleme:14.12.2020 11:27
Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler hayrete düştü. Bu kadarına pes dedirten o anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler hayrete düştü. Bu kadarına pes dedirten o anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

Trafikte görenler hayretler içinde kaldı! Kilometrelerce böyle gitti TRAFİKTE GÖRENLER HAYRETLER İÇİNDE KALDI! KİLOMETRELERCE BÖYLE GİTTİ
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Görenler hayrete düştü! Kilometrelerce...
Görenler hayrete düştü! Kilometrelerce...
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