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Son dakika: Balıkesir'de trafikte görenler hayretler içinde kaldı! Kilometrelerce böyle gitti
Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler hayrete düştü. Bu kadarına pes dedirten o anlar saniye saniye böyle kaydedildi.
Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler hayrete düştü. Bu kadarına pes dedirten o anlar saniye saniye böyle kaydedildi.