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Son dakika: Bakanlık yasaklamıştı! Pestisit ne demek? Dr. Ender Saraç canlı yayında uyardı: Çok sinsi bir düşman! Bir an önce kurtulmamız lazım |Video

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Giriş: 30.06.2020 13:24
Güncelleme:30.06.2020 13:28
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı 16 pestistin etken maddesinin kullanımını yasakladı! Pestisit ne demek? Bunlar gıda ürünlerine karışırsa insan sağlığına ne tür zararlar veriyor? Aile hekimi Dr. Ender Saraç, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı 16 pestistin etken maddesinin kullanımını yasakladı! Pestisit ne demek? Bunlar gıda ürünlerine karışırsa insan sağlığına ne tür zararlar veriyor? Aile hekimi Dr. Ender Saraç, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

İKİ TÜRLÜ ZEHİRLENME YAPIYOR

Saraç, "İki türlü hem zehirlenme yapabiliyor. Bunların bilinçsizce ilaçlandığı zamanda ilaçlayan kişilerde ve tarım işçilerinde soluma yoluyla veya deriden emilerek temas yoluyla koklama yoluyla ciddi zehirlenme yapabiliyor." dedi.

ÇOK SİNSİ BİR DÜŞMAN

Dr. Ender Saraç, canlı yayında belirtilerini de anlatarak, "Bizi daha çok ilgilendiren uzun vadeli kronik zehirlenme. Bu pestisitlerden bir an önce kurtulmamız lazım. Gözle görünmeyen çok sinsi bir düşman. İçerisinde çok tehlikeli kimyasallar içeriyorlar aynı zamanda ağır metaller var." şeklinde konuştu.

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