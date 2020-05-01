- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama! Onlarca metre yükseldi |Video
Son dakika haberi... Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sıcak su yaklaşık 40 metre yükseldi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.
İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.
İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.
Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.