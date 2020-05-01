01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama! Onlarca metre yükseldi |Video

Son dakika: Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama! Onlarca metre yükseldi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
01.05.2020
Son dakika haberi... Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sıcak su yaklaşık 40 metre yükseldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.

İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.

İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.

Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gözaltına alınan Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı
Yunan sahil güvenlik botları bir kez daha insan haklarını ihlal etti
Yunan sahil güvenlik botları bir kez daha insan haklarını ihlal etti
Babasına kızıp ATM'lere saldırmıştı! Suç makinesi çıktı
Babasına kızıp ATM'lere saldırmıştı! Suç makinesi çıktı
Jeotermal santralinde patlama
Jeotermal santralinde patlama
“Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor”
“Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor”
Belindeki ağrıdan şüphelendi hayatının şokunu yaşadı
Belindeki ağrıdan şüphelendi hayatının şokunu yaşadı
Pizzasını vermeyen kadına dehşeti yaşattı
Pizzasını vermeyen kadına dehşeti yaşattı
Şoke eden taciz! 2 yılda 64 uçak maruz kaldı
Şoke eden taciz! 2 yılda 64 uçak maruz kaldı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Aşiret ağası koronayı yendi Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Aşiret ağası koronayı yendi Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
O bölgede ilk kez görüldü! Kediyi yakalayıp...
O bölgede ilk kez görüldü! Kediyi yakalayıp...
Çocuklardaki yeni salgına karşı uyardı
Çocuklardaki yeni salgına karşı uyardı
Daha Fazla Video Göster