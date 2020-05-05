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Akılalmaz görüntüler! Bisikletiyle gelen maymun çocuk kaçırmaya çalıştı |Video

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05.05.2020
Endonezya'da bisiklete binerek gelen maymun yol kenarında oturan çocukların yanına gelerek içlerinden birisini yakasından tutup kaçırmaya kalkıştı. Görenleri hayrete düşüren görüntülerde maymun çocuğu tutup yerlerde sürükledi. Cep telefonu kamerasına anlar sosyal medyayı salladı.

Endonezya'da bisiklete binerek gelen maymun yol kenarında oturan çocukların yanına gelerek içlerinden birisini yakasından tutup kaçırmaya kalkıştı. Görenleri hayrete düşüren görüntülerde maymun çocuğu tutup yerlerde sürükledi. Cep telefonu kamerasına anlar sosyal medyayı salladı.

SÜRÜKLEYİP BIRAKTI

Çevrede bulunan kişilerin hareketlenmesi üzerinde maymun, yaklaşık 3 metre sürükledikten sonra çocuğu bırakarak kaçtı. Maymun tarafından sürüklenen çocuğun alnında çizikler oluştuğu bildirildi.

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