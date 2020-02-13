13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.02.2020

Adana’da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi |Video

Adana’da gece 03.00 sıralarında bir fabrikada başlayan yangın aradan 15 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. Yangın drone ile de havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın balyalarının depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.



Ayrıca yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin dün geceden bu yana sönmeyen yangın nedeniyle çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Adana-Karataş karayolu da ulaşıma kapandı.

Öte yandan, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale de bulunuyor. Yangın drone ile görüntülendi. Dumanların yüzlerce metrelik alanı kapladığı havadan görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Adana’da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi
Adana’da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi
İdlib'de insanlık dramı!
İdlib'de insanlık dramı!
Arkasına sakladığı tabancayı çıkardı ve...
Arkasına sakladığı tabancayı çıkardı ve...
Karım 2 milyon TL'lik arsalarımı alıp kaçtı
"Karım 2 milyon TL'lik arsalarımı alıp kaçtı"
Sivas'ta park halindeki araçlar kardan kayboldu
Sivas'ta park halindeki araçlar kardan kayboldu
Korkunç kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
Korkunç kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü |Video
Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü |Video
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı
Ne yaptın müdür! Skandal görüntüler çıktı
Ne yaptın müdür! Skandal görüntüler çıktı
Korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Ekipler seferber oldu! Donmaktan son anda kurtuldu
Ekipler seferber oldu! Donmaktan son anda kurtuldu
Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti
Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti
Daha Fazla Video Göster