25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: A Haber Türkiye’nin aşı merkezinde! Flaş koronavirüs (Covid-19) aşısı açıklama: Kısa süre içinde hayvan denemelerine başlayacağız

Son dakika: A Haber Türkiye’nin aşı merkezinde! Flaş koronavirüs (Covid-19) aşısı açıklama: Kısa süre içinde hayvan denemelerine başlayacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2020 11:43
Güncelleme:25.09.2020 11:49
Son dakika haberi... Türkiye’nin ilk ve tek aşı enstitüsü Hacettepe Üniversitesi bünyesinde koronavirüs (Covid-19) aşısı için çalışma yürütüyor. Aşı çalışmaları ne durumda? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Türkiye’de koronavirüs aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan o aşı merkezinden detayları aktardı. Doç. Dr. Sezer Okay, aşı çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

Türkiye'nin ilk ve tek aşı enstitüsü Hacettepe Üniversitesi bünyesinde koronavirüs (Covid-19) aşısı için çalışma yürütüyor. Aşı çalışmaları ne durumda? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Türkiye'de koronavirüs aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan o aşı merkezinden detayları aktardı. Doç. Dr. Sezer Okay, aşı çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

TÜRKİYE'NİN İLK AŞI ENSTİTÜSÜ KAPILARINI A HABER'E AÇTI

Okay, aşı çalışmalarıyla ilgili "Koronavirüs aşı geliştirme projemize Haziran ayında başladık. Daha önceden farklı aşı geliştirme çalışmalarımız vardı ancak Kovid-19 pandemisi ortaya çıktıktan sonra hemen çalışmalarımızı bu yana doğru aktardık." ifadelerini kullandı.

HAYVAN DENEMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ

Çalışmaların hangi aşamada olduğunu A Haber'e anlatan Okay, "Canlı virüs kullanmıyoruz. Virüsün çok küçük parçacıklarını kullanıyoruz. Bu nedenle daha güvenli bir aşı bizim geliştirdiğimiz. Kısa süre içerisinde hayvan denemelerine başlayacağız (1-2 hafta)" şeklinde konuştu.

Son dakika: Umut aşısı Türkiyede! Beklenen koronavirüs aşısı ilk kez A Haber’de SON DAKİKA: UMUT AŞISI TÜRKİYE'DE! BEKLENEN KORONAVİRÜS AŞISI İLK KEZ A HABER'DE

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A Haber Türkiye’nin aşı merkezinde
A Haber Türkiye’nin aşı merkezinde
Trafikte terör estirmişti! O maganda gözaltında
Trafikte terör estirmişti! O maganda gözaltında
Beklenen Marmara depremi kapıda mı?
Beklenen Marmara depremi kapıda mı?
Trafikte terör estirdi! O anlar kamerada
Trafikte terör estirdi! O anlar kamerada
Ünlü oyuncuyu vurmuştu! Böyle götürüldü
Ünlü oyuncuyu vurmuştu! Böyle götürüldü
Laleli'de tramvay otobüs ile çarpıştı!
Laleli'de tramvay otobüs ile çarpıştı!
Kare kare takip! İtirafları tüyler ürpertti
Kare kare takip! İtirafları tüyler ürpertti
Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada
Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada
Türk bayrağına alçak saldırı! Polis ateş açtı
Türk bayrağına alçak saldırı! Polis ateş açtı
Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu?
Kobra yılanının zehri insan kanına döküldüğünde bakın ne oldu?
Tünelde korkutan patlama! Yaralılar var
Tünelde korkutan patlama! Yaralılar var
Yılanların videosunu çekerken...
Yılanların videosunu çekerken...
Daha Fazla Video Göster