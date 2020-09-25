Son dakika haberi... Türkiye’nin ilk ve tek aşı enstitüsü Hacettepe Üniversitesi bünyesinde koronavirüs (Covid-19) aşısı için çalışma yürütüyor. Aşı çalışmaları ne durumda? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Türkiye’de koronavirüs aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan o aşı merkezinden detayları aktardı. Doç. Dr. Sezer Okay, aşı çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

Türkiye'nin ilk ve tek aşı enstitüsü Hacettepe Üniversitesi bünyesinde koronavirüs (Covid-19) aşısı için çalışma yürütüyor. Aşı çalışmaları ne durumda? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Türkiye'de koronavirüs aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan o aşı merkezinden detayları aktardı. Doç. Dr. Sezer Okay, aşı çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

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Okay, aşı çalışmalarıyla ilgili "Koronavirüs aşı geliştirme projemize Haziran ayında başladık. Daha önceden farklı aşı geliştirme çalışmalarımız vardı ancak Kovid-19 pandemisi ortaya çıktıktan sonra hemen çalışmalarımızı bu yana doğru aktardık." ifadelerini kullandı.

HAYVAN DENEMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ

Çalışmaların hangi aşamada olduğunu A Haber'e anlatan Okay, "Canlı virüs kullanmıyoruz. Virüsün çok küçük parçacıklarını kullanıyoruz. Bu nedenle daha güvenli bir aşı bizim geliştirdiğimiz. Kısa süre içerisinde hayvan denemelerine başlayacağız (1-2 hafta)" şeklinde konuştu.