Son dakika: 8 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 211 kişi hayatını kaybetti |Video

Sob dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Türkiye genilden yapılan test sayısı ise 20 milyonu geçti.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.



TEST SAYISI 20 MİLYONA ULAŞTI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" dedi.