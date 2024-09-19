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Sokak ortasında eski eşini canice öldürmüştü! O sanığın cezası belli oldu

Sokak ortasında eski eşini canice öldürmüştü! O sanığın cezası belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 18:37
Arnavutköy’de boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül’ü aralarında çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldüren Harun Gül, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.
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Sokak ortasında eski eşini canice öldürmüştü!
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