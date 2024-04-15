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Sokak ortasında 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı!
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Eke ve Efe Melik Kaya aralarında daha önceden husumet bulunan Cumali Tımarlı ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Efe Melik Kaya, yanındaki pompalı tüfekle Tımarlı ve yanındaki A.K.'ye ateş etti. Tımarlı'nın sağ bacağına 7 saçma, A.K.'nin bacağına ise 1 saçma isabet etti.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Eke ve Efe Melik Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.