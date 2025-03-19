Sobaya benzin döktü çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce'de Kültür Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Otomobil tamir işi yapan Ayhan K., kendisine ait dükkanda yanan sobaya benzin döktü. Bir anda yükselen alevler Ayhan K.'nin kıyafetlerine sıçradı. Çalışanlar Ayhan K.'ye müdahale ederken, o anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Ayhan K., olaydan yara almadan kurtuldu.

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