Sivrisinekler neden artıyor? Nasıl korunabiliriz?

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı. Sivrisinekler neden artmaya başladı? Sivrisinekler kronik hastalıkları tetikler mi? Peki sinekler için hangi önlemler alınabilir? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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