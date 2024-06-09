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Siverek’te arazi yangınına köylüler traktörlerle müdahale etti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 10:53
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin traktörlerle müdahalesiyle söndürüldü.
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