Sivas'ta kazada ölen 4 kişi dualarla toprağa verildi
Sivas’ta kazada ölen 4 kişi dualarla toprağa verildi

Sivas’ta kazada ölen 4 kişi dualarla toprağa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:54
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, bugün Karkın köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet İncir (67), Halit Karamuk (69), Ayşe Karamuk (67) ve Arife Aslan’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazına ailelerin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Adem Taşkın, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişi, dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.
