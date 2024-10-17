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Sivas'ta ineklerin deprem paniği kamerada

Sivas'ta ineklerin deprem paniği kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 12:56
Sivas’ta meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem esnasında ahırda bulunan ineklerin yaşadığı deprem güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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