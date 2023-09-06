Sivas’ta ilginç motor kazası kamerada!

sürücüsünün park etmek için iterek götürürken yanlışlıkla gazını açtığı motosiklet, çevredekilerin de yardımıyla güçlükle durduruldu. O anlar, kameraya yansıdı. Pulur Mahallesi Ahir Emir Caddesi'nde motosikletini iterek park edeceği yere götüren sürücü, bu sırada yanlışlıkla gaz pedalını çevirdi. Bu sırada motosikletin ön tekeri havaya kalkarken; çevredekiler yardıma koştu. Motosiklet güçlükle kontrol altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.