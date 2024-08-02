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Şişli’de polisten narkotik uygulaması!

Şişli’de polisten narkotik uygulaması!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 01:06
İstanbul Şişli’de polis ekipleri tarafından yapılan narkotik uygulamasında araç kontrolü ve genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada 4 kişi uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alınırken 1 adet ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği söylendi.
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