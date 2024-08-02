Şişli’de polisten narkotik uygulaması!

İstanbul Şişli’de polis ekipleri tarafından yapılan narkotik uygulamasında araç kontrolü ve genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada 4 kişi uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alınırken 1 adet ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği söylendi.

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