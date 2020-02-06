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06.02.2020

Şişli'de bekçilerden uyuşturucu satıcılarına darbe |Video

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, Kuştepe'de devriye gezerken durumundan şüphelendikleri S.K.'yı durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada S.K.'nın üstünden 12 adet şeffaf poşete sarılı sentetik uyuşturucu metamfetamin çıktı. Bekçileri uyuşturucu satıcısı biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Şişli'de gece bekçileri uyuşturucu satıcısı biri kadın 3 kişiyi yakaladı.

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, Kuştepe'de devriye gezerken durumundan şüphelendikleri S.K.'yı durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada S.K.'nın üstünden 12 adet şeffaf poşete sarılı sentetik uyuşturucu metamfetamin çıktı. S.K uyuşturucuları Hürriyet Mahallesi'nde ismini bilmediği bir kadından satın aldığını söyledi. Hemen harekete geçen bekçiler, polisin de desteğiyle nöbetçi savcıdan "gecikmesinde sakınca bulunan hâller" kapsamında bir defaya mahsur ev araması izni aldı.

İznin ardından tespit edilen adresteki eve girildi. Kapıyı açan Mustafa B. karşısında bekçiler ve polisi görünce kapıyı kapatmaya çalıştı. Buna engel olan bekçiler evdeki Özgül A. ve Mustafa B.'yi yakaladı. Yapılan aramada evin mutfak dolabına gizlenmiş halde yaklaşık yarım kilo Skunk, 4 parça taş kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu haplar, 377 adet maymun motifli uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 11 bin 220 lira ele geçirildi. S.K, Özgül A. ve Mustafa B. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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