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Şişli’de AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı

İHA
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Giriş: 20.01.2024 23:20
Otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü cam kapıyı kırarak yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki oğlu yaralandı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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