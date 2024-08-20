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Sisler arasında kartpostallık manzara! Zor Sıra Dağları böyle görüntülendi

Sisler arasında kartpostallık manzara! Zor Sıra Dağları böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 14:06
Iğdır ile Ağrı sınırı arasında uzanan ve yoğun sisler altında saklı kalmış Zor Sıra Dağların muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi.
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