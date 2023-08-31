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Sırrı balık yağında! Dünyaca ünlü Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 15:50
Trabzon'un bıçağıyla ünlü ilçesi Sürmene ilçesine giden yerli ve yabancı turistler sürmene bıçağını almadan gitmiyor. Peki dünyaca ünlü Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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