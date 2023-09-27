27 Eylül 2023, Çarşamba
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Sırp çete lideri Risto Mijanoviç nasıl öldürüldü? Villada keşif yapılacak
İstanbul Sarıyer’de kaçırıldıktan sonra götürüldüğü villada işkenceyle öldürüldüğü söylenilen Skaljari çetesi lideri Risto Mijanoviç’in cesedi hala bulunamadı. Görülen davada mahkeme villada yeniden keşif yapılması kararını verdi.