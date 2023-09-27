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Sırp çete lideri Risto Mijanoviç nasıl öldürüldü? Villada keşif yapılacak

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Giriş: 27.09.2023 09:19
İstanbul Sarıyer’de kaçırıldıktan sonra götürüldüğü villada işkenceyle öldürüldüğü söylenilen Skaljari çetesi lideri Risto Mijanoviç’in cesedi hala bulunamadı. Görülen davada mahkeme villada yeniden keşif yapılması kararını verdi.
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