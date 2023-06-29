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Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga kamerada

DHA
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Giriş: 29.06.2023 13:10
Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı kavgada anları; cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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