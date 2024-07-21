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Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında kalan işçiler var...

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında kalan işçiler var...

İHA
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Giriş: 21.07.2024 14:03
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 işçi yaralandı. İşte detaylar...
Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
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