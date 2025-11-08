08 Kasım 2025, Cumartesi

Şırnak'ta engelli çocuğun hayalini polis gerçekleştirdi
Şırnak’ta engelli çocuğun hayalini polis gerçekleştirdi

Şırnak'ta engelli çocuğun hayalini polis gerçekleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 12:05
Yıllardır durumu iyi olmayan aile, akülü sandalye alamadığı için çocuklarını dışarı çıkaramıyordu. Durumun iletilmesiyle harekete geçen polis memuru Mustafa Şahin, gönüllü ekiplerine gönderdiği akülü sandalyeyi Dilbirin Biter isimli çocuğa ulaştırdı. İlk defa akülü sandalyeye kavuşan 1 Dilbirin, polis memuruna teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Tek hayalim buydu, bunu da gerçekleştirdiler" dedi.
