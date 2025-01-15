Şırnak’ta devrilen askeri araç yoldan kaldırıldı!

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yekmal köyü yakınlarında yolun buzlanması nedeniyle askeri zırhlı aracın devrildiği kazada 2 asker yaralanmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilmişti. Olay yerine çağırılan vinç yardımıyla kullanılmaz hale gelen zırhlı araç yoldan kaldırdı. Yol iki yönlü trafiğe açıldı.

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