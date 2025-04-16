Sinop’ta öğrenciler tarihi yapıları resmetti

Sinop'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul öğrencileri Sinop'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini resmetti. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan etkinlik alanlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Resimler hakkında bilgi alan Vali Özarslan, öğrenci ve öğretmenlere çiçek hediye etti.

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