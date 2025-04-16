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Sinop’ta öğrenciler tarihi yapıları resmetti

Sinop'ta öğrenciler tarihi yapıları resmetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 10:51
Sinop'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul öğrencileri Sinop'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini resmetti. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan etkinlik alanlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Resimler hakkında bilgi alan Vali Özarslan, öğrenci ve öğretmenlere çiçek hediye etti.
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Sinop’ta öğrenciler tarihi yapıları resmetti
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