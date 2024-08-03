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Sinop’ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Sinop’ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.08.2024 17:03
Son dakika haberleri… Sinop’ta jandarma tarafından 55 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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