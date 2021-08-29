29 Ağustos 2021, Pazar
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Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı
Taksim'de, taksiciyle tartışan turist kadın sinir krizi geçirdi. Taksinin kaportasını yumruklayıp tekmeleyen kadın polis tarafından sakinleştirildi. Taksinin kaportasına vurduğu sırada kolları ve ayakları zedelendiği öğrenilen kadın Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.