15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı

Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 18:40
10 Ağustos’ta merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında bazı camiler ibadete kapatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için cuma namazı kılınmak üzere AFAD koordinasyonunda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çadırlar kuruldu. Cuma namazı öncesinde görevli imamlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Vatandaşlar, zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Adana’da elinde baltayla TIR şoförünü tehdit etti
Adana'da elinde baltayla TIR şoförünü tehdit etti
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Yangın zincirleme kazayı beraberinde getirdi
Yangın zincirleme kazayı beraberinde getirdi
Eski Milletvekili Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti
Eski Milletvekili Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın korkuttu
Milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın korkuttu
Duyarsız sürücü trafiği kilitledi
Duyarsız sürücü trafiği kilitledi
Yanan orman helikopterden böyle görüntülendi
Yanan orman helikopterden böyle görüntülendi
Sakarya’da eşine sinirlenen kadın cip ile dehşet saçtı
Sakarya’da eşine sinirlenen kadın cip ile dehşet saçtı
Yol kenarında ceset yanında da tabanca bulundu!
Yol kenarında ceset yanında da tabanca bulundu!
Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Kadıköy’de kuvvetli rüzgar ağacı kırdı
Kadıköy’de kuvvetli rüzgar ağacı kırdı
Daha Fazla Video Göster