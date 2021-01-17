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"Silici" operasyonundan yeni görüntüler

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 11:36
Güncelleme:17.01.2021 11:52
Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" uzun süren teknik takibin ardından dün çökertilmişti. İşte o operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" uzun süren teknik takibin ardından dün çökertilmişti. İşte o operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

Son dakika | Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu SON DAKİKA | CUMHURİYET TARİHİNİN AKARYAKITA BAĞLI EN BÜYÜK VERGİ KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Son dakika: Kod adı : Silici! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu SON DAKİKA: KOD ADI : SİLİCİ! CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU
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Silici operasyonundan yeni görüntüler
"Silici" operasyonundan yeni görüntüler
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