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"Silici" operasyonundan yeni görüntüler
Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" uzun süren teknik takibin ardından dün çökertilmişti. İşte o operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" uzun süren teknik takibin ardından dün çökertilmişti. İşte o operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında son gelişmeleri aktardı.