Şile’de şaşkına çeviren görüntü! Motosikletin üzerinde motosiklet taşıdılar

Şile'de, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde başka bir motosikletin taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İlçede bulunan bir caddede seyreden motosikletle başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşındığını fark eden sürücü hemen harekete geçti. Sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde, arıza yaptığı tahmin edilen başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşınması yer aldı.

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