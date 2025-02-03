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Şile’de şaşkına çeviren görüntü! Motosikletin üzerinde motosiklet taşıdılar

Şile'de şaşkına çeviren görüntü! Motosikletin üzerinde motosiklet taşıdılar

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 16:23
Şile'de, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde başka bir motosikletin taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İlçede bulunan bir caddede seyreden motosikletle başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşındığını fark eden sürücü hemen harekete geçti. Sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde, arıza yaptığı tahmin edilen başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşınması yer aldı.
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Şile’de şaşkına çeviren görüntü! Motosikletin üzerinde motosiklet taşıdılar
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