Şikayet ettiği spor salonu sahibi tarafından bıçaklandı!

Beşiktaş'ta daha önce hakkında şikayetçi olduğu spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan(27) tarafından bıçaklanan Sibel M.(36) hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklanırken, ağır yaralı Sibel M.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., "Şu an ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor. İlk saldırıdan sonra mahalleye kuzenlerini gönderip çevredekileri tehdit ederek susturmaya çalıştı. Ancak olay sosyal medyada yayılınca, görgü tanıkları da ifade vermeye başladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz" dedi.

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