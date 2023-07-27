27 Temmuz 2023, Perşembe
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Siirt'te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga 3 yaralı
Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Meydanı?nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A. ve A.K. bıçakla, ismi öğrenilemeyen kişi ise darp sonucu yaralandı.