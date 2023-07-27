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Siirt'te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga 3 yaralı

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Giriş: 27.07.2023 17:15
Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Meydanı?nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A. ve A.K. bıçakla, ismi öğrenilemeyen kişi ise darp sonucu yaralandı.
Siirt’te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga 3 yaralı
Siirt'te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga 3 yaralı
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