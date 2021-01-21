Siirt'te kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı |Video

Ormanlı köyü kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle bir çoban ve koyun sürüsü mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri karda mahsur kalan çoban ve sürüyü kurtararak köye güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağladı.

Çoban ve sürünün kurtarılmasında İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin yoğun bir çaba harcadığını belirten İl Özel İdaresi yetkilileri, gelen ihbarlara anında müdahale ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, "Karda mahsur kalan çoban ve yaklaşık bine yakın koyun sürüsü, yapılan çalışma neticesinde kurtarılarak güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmıştır. Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Şirvan ilçesine bağlı 23 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma açılmıştır. Çalışmalarımız halen devam etmektedir" dedi.